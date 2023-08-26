Совместные учения ВВС Турции и США

Министерство национальной обороны Турции сообщило об успешном проведении учений по ближней авиационной поддержке с участием турецких и американских боевых самолетов, передает Day.Az.

В заявлении Министерства национальной обороны, размещенной в социальной сети Х, говорится, что "учения по ближней авиационной поддержке были успешно проведены с участием самолетов F-16 командования ВВС Турции, F-18 ВМС США и персонала передовых авиадиспетчеров/передовых диспетчеров связи".