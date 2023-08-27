Иран потребовал от США компенсации

Суд Тегерана принял решение о "взыскании" с Соединенных Штатов Америки 330 миллионов долларов компенсации за "планирование переворота" против новосозданной Исламской Республики Иран в 1980 году.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранское государственное информагентство IRNA.

По словам издания, дело возбудили в прошлом году по жалобе "жертв переворота" в международный суд Ирана на власти Соединенных Штатов. Об участии американской стороны в "судебном процессе" не сообщалось.

"Суд признал правительство США виновным в нанесении материального и морального ущерба истцам и обязал его выплатить 30 миллионов долларов компенсации. Кроме того, суд наложил штрафные санкции в размере 300 миллионов долларов", - говорится в материале IRNA.