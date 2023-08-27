Трамп собрал рекордную сумму пожертвований

Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост США, после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия собрал около $7,1 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании. Лишь за 25 августа ему удалось привлечь $4,18 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Politico.

Согласно сведениям газеты, предвыборному штабу Трампа ранее никогда не удавалось собрать такую крупную сумму за 24 часа. В материале отмечается, что этому, в частности, способствовало распространение сувенирной продукции, в том числе футболок и плакатов со сделанной в тюрьме округа Фултон фотографией республиканца, где он 24 августа прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году.

В избирательном штабе экс-президента США сообщили, что за последние три недели ему удалось привлечь почти $20 млн пожертвований на проведение кампании.