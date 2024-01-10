Власти одной страны решили в пять раз повысить цены на бензин

Министр финансов Кубы Владимир Регеро в эфире местной телепрограммы Mesa Redonda заявил, что руководство страны намерено повысить цены на бензин на 500% с февраля текущего года для восстановления кубинской экономики, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

По словам Регеро, соответствующие меры начнут действовать уже с 1 февраля. Он указал, что цена за литр бензина вырастет с 30 кубинских песо, или 1,25 доллара, до 156 кубинских песо, или 6,51 доллара. Глава Минфина Кубы указал, что цены выражаются в долларах за литр и будут зависеть от типа топлива.

Министр добавил, что власти также намерены с 1 марта повысить на 25% цены на электричество для потребителей, использующих ежемесячно свыше 500 кВт.

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