Более 100 стран будут представлены на Дипломатическом форуме в Анталье

В Анталье завершилась подготовка к Третьему дипломатическому форуму, на котором с 1 по 3 марта будут обсуждаться региональные, глобальные и тематические проблемы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на организационный комитет мероприятия, на форум, проводящийся под патронажем Президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана, приглашены до 4 тысяч гостей из более чем 100 стран, в том числе около 20 глав государств и правительств.

По словам представителя МИД Турции Онджу Кечели, в форуме на тему "Акцент на дипломатии в кризисный период" примут участие главы внешнеполитических ведомств более 60 государств, а также представители около 80 международных и региональных организаций.

Планируется проведение 50 различных сессий и панельных обсуждений.

Ожидается, что Президент Эрдоган проведет на полях форума ряд двусторонних встреч с представителями отдельных стран.

В 2023 году Дипломатический форум в Анталье был перенесен в связи с последствиями разрушительных февральских землетрясений в Турции.

В 2022 году в форуме приняли участие главы 17 государств, 80 министров иностранных дел и представители почти 40 международных организаций.

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