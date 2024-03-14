Волна вызвала панику на корабле на Канарских островах

На корабле, следующем по маршруту Лансароте-Ла-Грасиоза на Канарских островах, волна перехлестнула за борт и рассеяла панику среди пассажиров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: