https://news.day.az/world/1644937.html Волна вызвала панику на корабле на Канарских островах - ВИДЕО
Волна вызвала панику на корабле на Канарских островах - ВИДЕО
На корабле, следующем по маршруту Лансароте-Ла-Грасиоза на Канарских островах, волна перехлестнула за борт и рассеяла панику среди пассажиров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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