В Германии сильно вырастет цена на газ

Стоимость газа в Германии сильно вырастет для немецких граждан с апреля 2024 года. Об этом сообщает Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что данное решение скажется на гражданах и экономике страны. При этом стало известно, что рост цен на сырье обусловлен ростом налогов и изменением тарифов на транспортировку газа.

До этого глава немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла призвал власти Германии восстановить и снова ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток".

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

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