Делегация США посетит Турцию

- что на повестке?

Делегация Палаты представителей Конгресса США посетит Анкару 29 марта и проведет переговоры в министерстве национальной обороны Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщили в минобороны Турции.

Согласно информации, американскую делегацию примет министр национальной обороны Яшар Гюлер.

В ходе переговоров планируется обсудить поставку и модернизацию парка военных самолетов F-16 ВВС Турции.

Кроме того, планируется обсудить ситуацию в Сирии.

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