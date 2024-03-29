https://news.day.az/world/1647976.html Делегация США посетит Турцию - что на повестке?
Делегация США посетит Турцию - что на повестке?
Делегация Палаты представителей Конгресса США посетит Анкару 29 марта и проведет переговоры в министерстве национальной обороны Турции. Как передает Day.Az, об этом сообщили в минобороны Турции.
Согласно информации, американскую делегацию примет министр национальной обороны Яшар Гюлер.
В ходе переговоров планируется обсудить поставку и модернизацию парка военных самолетов F-16 ВВС Турции.
Кроме того, планируется обсудить ситуацию в Сирии.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре