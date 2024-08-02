В Бурятии ливни и наводнения смыли мосты, дома и автомобили

В Бурятии ливни, наводнения и сели смывают мосты, дома и автомобили. Подтоплены сотни подворий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, смыты огороды, погибли домашние животные. Для жителей на базе школы развернут пункт временного размещения. Но все пока остаются в своих домах.

Течением реки Тарбагатайка смыто два пешеходных моста в административном центре района. Поврежден участок федеральной трассы "Байкал". На территории Тарбагатайского района введен режим ЧС муниципального характера.

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