https://news.day.az/world/1679217.html В Бурятии ливни и наводнения смыли мосты, дома и автомобили
В Бурятии ливни и наводнения смыли мосты, дома и автомобили
В Бурятии ливни, наводнения и сели смывают мосты, дома и автомобили. Подтоплены сотни подворий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, смыты огороды, погибли домашние животные. Для жителей на базе школы развернут пункт временного размещения. Но все пока остаются в своих домах.
Течением реки Тарбагатайка смыто два пешеходных моста в административном центре района. Поврежден участок федеральной трассы "Байкал". На территории Тарбагатайского района введен режим ЧС муниципального характера.
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