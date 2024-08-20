Макрона завтра не будет, и все забудут про Армению

Президент Беларуси Александр Лукашенко откровенно прошелся по Армении и ее политике в интервью телеканалу "Россия", которое было показано на белорусском телеканале "Беларусь 1", передает Day.Az.

"Кому армяне нужны, кроме нас? Никому. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на свои ресурсы. Какая Франция или Макрон? Завтра его не будет, и все забудут про Армению", - сказал Лукашенко.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оскорбил президента Беларуси Александра Лукашенко.

'Ни я, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока президентом там будет Лукашенко", - сказал Пашинян.

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