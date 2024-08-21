https://news.day.az/world/1683152.html В Иране перевернулся автобус - есть десятки погибших - ФОТО - ВИДЕО
В Иране перевернулся автобус - есть десятки погибших - ФОТО - ВИДЕО
В Иране перевернулся автобус, в котором находились 53 пакистанских паломника.
Как передает Day.Az со ссылкой на Arab News, в результате ДТП возле КПП в иранской провинции Йезд погибли 35 человек, 18 получили ранения.
Раненых доставили в ближайшую больницу.
По предварительной версии, причиной аварии стала проблема в тормозной системе автомобиля. На место происшествия привлечены спасатели и сотрудники полиции.
Причина аварии расследуется.
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