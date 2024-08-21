В Иране перевернулся автобус, в котором находились 53 пакистанских паломника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Arab News, в результате ДТП возле КПП в иранской провинции Йезд погибли 35 человек, 18 получили ранения.

Раненых доставили в ближайшую больницу.

По предварительной версии, причиной аварии стала проблема в тормозной системе автомобиля. На место происшествия привлечены спасатели и сотрудники полиции.

Причина аварии расследуется.

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