https://news.day.az/world/1684911.html "Томатная битва" в Испании - ФОТО
"Томатная битва" в Испании - ФОТО
В испанском городе Буньоле недалеко от Валенсии прошел ежегодный праздник Ла Томатина, во время которого на улицах развернулась настоящая битва помидорами, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В мероприятии ежегодно принимают участие более 20 тысяч человек. Для "побоища" понадобилось шесть грузовиков со 150 тоннами спелых томатов.
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