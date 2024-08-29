"Томатная битва" в Испании

В испанском городе Буньоле недалеко от Валенсии прошел ежегодный праздник Ла Томатина, во время которого на улицах развернулась настоящая битва помидорами, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В мероприятии ежегодно принимают участие более 20 тысяч человек. Для "побоища" понадобилось шесть грузовиков со 150 тоннами спелых томатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!