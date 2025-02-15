Пашинян обсудил нормализацию азербайджано-армянских отношений с генсеком ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Мюнхене с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, главной темой встречи был процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава ОБСЕ заявил о готовности организации оказать поддержку в обеспечении мира и стабильности.