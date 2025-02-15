https://news.day.az/world/1730565.html Пашинян обсудил нормализацию азербайджано-армянских отношений с генсеком ОБСЕ Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Мюнхене с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, главной темой встречи был процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Пашинян обсудил нормализацию азербайджано-армянских отношений с генсеком ОБСЕ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Мюнхене с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, главной темой встречи был процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Глава ОБСЕ заявил о готовности организации оказать поддержку в обеспечении мира и стабильности.
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