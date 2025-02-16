Давка на индийском вокзале

По меньшей мере 15 человек, в том числе десять женщин и трое детей, погибли в давке на железнодорожной платформе на вокзале Нью-Дели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в полиции индийской столицы.

Люди ожидали поезд в город Праяградж, чтобы в отмечаемый в эти дни крупнейший религиозный фестиваль Кумбха-мела совершить ритуальное омовение в Сангаме - месте слияния священных рек Ганг и Ямуна. Из-за задержки двух поездов подряд платформа оказалась переполнена пассажирами. Давка возникла, когда началась посадка на прибывший железнодорожный состав. Погибли 15 человек, ранены не менее 10. Полиция начала расследование произошедшего.

Соболезнования семьям и близким погибших выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он заверил в оказании необходимой помощи пострадавшим.

Фестиваль Кумбха-мела проводится на севере Индии раз в 12 лет. С его начала 13 января в празднике уже приняли участие более 110 млн паломников, совершивших омовения в Сангаме. Всего за дни фестиваля, как ожидается, в нем примут участие 450 млн человек, в том числе 1,5 млн иностранцев. 5 февраля омовение в Сангаме совершил индийский премьер.