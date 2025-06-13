Иран подтвердил гибель еще одного генерала КСИР

Генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погиб в результате израильского авиаудара по Ирану.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Департамент по связям с общественностью КСИР.

Согласно информации, в результате удара Израиля по одному из центров, принадлежащих КСИР, вместе с генералом Амиром Али Хаджизаде погибла группа военнослужащих.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.