Военный самолёт Ил-76 экстренно сел в России Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Красноярском крае. Как передает Day.Az, военно-транспортный самолет Ил-76 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Красноярска. В результате инцидента пострадавших нет.
