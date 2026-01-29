В Индонезии орангутанг был замечен у дорог в поисках еды

На индонезийском острове Калимантан был снят на видео орангутанг, который покинул свою естественную лесную среду обитания и начал искать пищу в мусоре на обочинах дорог.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кадры распространились в социальных сетях и вызвали обеспокоенность у пользователей.