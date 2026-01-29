https://news.day.az/world/1812776.html В Индонезии орангутанг был замечен у дорог в поисках еды - ВИДЕО На индонезийском острове Калимантан был снят на видео орангутанг, который покинул свою естественную лесную среду обитания и начал искать пищу в мусоре на обочинах дорог. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кадры распространились в социальных сетях и вызвали обеспокоенность у пользователей.
В Индонезии орангутанг был замечен у дорог в поисках еды - ВИДЕО
На индонезийском острове Калимантан был снят на видео орангутанг, который покинул свою естественную лесную среду обитания и начал искать пищу в мусоре на обочинах дорог.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кадры распространились в социальных сетях и вызвали обеспокоенность у пользователей.
