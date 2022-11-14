Audi изменит дизайн фирменного логотипа

Немецкая компания Audi обновила фирменный логотип. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что раньше логотип был трехмерным, однако автопроизводитель решил его упростить и сделал эмблему плоской. При этом логотип в базовом варианте окрашен в черный и белый цвета. В качестве опции доступен темный вариант эмблемы, в котором белый цвет заменен темно-серым.

В рамках внедрения нового фирменного стиля на центральных стойках кузовов автомобилей Audi будут появляться надписи с обозначением модели и ее модификации, выполненные фирменным шрифтом Audi Type. Первыми автомобилями с новым логотипом стали электрические кроссоверы Audi Q8 e-tron, Audi Q8 Sportback e-tron и Audi SQ8 e-tron.