Chery анонсировала появление двух пикапов

Компания Chery намерена выпустить две модели пикапов с несущим кузовом и гибридной установкой. Об этом 30 ноября пишет издание "Китайские автомобили", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Планами по разработке новых легких грузовиков поделился исполнительный вице-президент Chery International Чарли Чжан.

Один из пикапов будет с несущим кузовом и гибридной установкой, которую можно подзаряжать от электричества, другая машина, скорее всего, будет полностью на электротяге. Ожидается, что оба пикапа будут конкурировать с такими моделями, как Ford F-150 и Toyota Hilux.

Чарли Чжан также рассказал, что Chery ведет разработку полностью электрического пикапа, основанного на новой коммерческой платформе C0X. Это платформа-скейтборд, которая рассчитана на коммерческую технику.

Предполагается, что новые модели вначале будут предложены для рынка Австралии. Благодаря им китайская компания рассчитывает выйти на годовой уровень продаж только в Австралии в 75 тыс. единиц к 2027 году. Издание предположило, что нельзя исключать появление пикапов Chery на других внешних рынках.