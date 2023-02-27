Hyundai Solaris нового поколения сфотографировали без камуфляжа

Новому Solaris досталась уникальная задняя оптика с длинным светодиодным элементом во всю ширину кормы и косыми полосами по бокам - подобные есть у актуальных Elantra и Tucson. Также виден "кристаллический" рисунок фонарей, который Hyundai показала на одном из первых тизеров. Корма выступает вперед, как на Elantra, переходя в крышу, а в нижней части бампера виден третий стоп-сигнал. Правда, как пишет опубликовавший снимок Autocar India, такое решение могут ограничить корейским рынком.

На прошлой неделе индийский офис Hyundai раскрыл дизайн передка Solaris. Со сменой поколения бюджетный седан приобретет более "агрессивный" вид, получит рельефный капот и выштамповки по бокам, диодную полосу спереди и крупную решетку радиатора с трехмерным рисунком.

Модель дебютирует в Индии, где уже открыт предзаказ. В моторную гамму там войдут два агрегата - 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил, работающий в паре с "механикой" и "роботом", и 115-сильный атмосферный двигатель. Пару ему составят механическая коробка и вариатор. Дизельного варианта в палитре не будет. Стоимость также пока неизвестна, но бронь оценивается в 25 тысяч рупий.