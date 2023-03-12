На каких машинах ездили боссы автомобильных компаний?

Вспоминаем модели, которые водили основатели и руководители Lotus, BMW M и Pagani.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, топ-менеджеры фирм могут выбрать для себя любые машины собственного производства, поэтому многие создатели и руководители компаний эксплуатировали мощные суперкары или роскошные кабриолеты.

Какие-то из этих автомобилей прекрасно сохранились и регулярно меняют владельцев: например, некоторые из них выставлены на продажу прямо сейчас. Другим экземплярам, увы, повезло гораздо меньше: их не оценили по достоинству и утилизировали. Кстати, далеко не все автомобильные боссы готовы довольствоваться только своей продукцией: иногда они приобретают творения конкурентов.

57-летний спорткар, который принадлежал президенту Ford Джиму Фарли. Кроме того, когда-то на этой машине ездил и Кэрролл Шелби, а на разных деталях кузова оставили свои автографы многие известные люди. Это один из 998 собранных экземпляров вообще и один из 343 автомобилей с винтовыми пружинами в частности.

Линейка CSX3000 предусматривала доработанный V8 и другие изменения в конструкции для улучшения повадок машины. Изначально это был спорткар для обычных дорог, но позднее его превратили в полугоночное исполнение S/C.

За свою жизнь Cobra сменила нескольких хозяев, участвовала в соревнованиях на легендарных трассах в США, попадала в аварии и не раз была перекрашена.

Спорткар, который эксплуатировал основатель британской марки. Колин Чепмэн проехал на машине 1972 года выпуска 10 600 километров, после чего она стала экспонатом Lotus Museum. Теперь пробег автомобиля с 1,6-литровым 126-сильным двигателем составляет 11 137 километров. Версия Elan +2 появилась в 1967 году - через пять лет после стандартного Elan. Её построили на удлинённом шасси и назвали соперником Jaguar и Porsche.

Однако если исходная модель стала одним из символов бренда, то модификация с двухрядным салоном и жёстким верхом особого успеха не добилась.

Осенью прошлого года с молотка ушёл суперкар основателя BMW M.

Осенью прошлого года с молотка ушёл суперкар основателя BMW M. Двухдверка изготовлена в 1980 году специально для Йохена Неерпаша, но немец продал её в середине 80-х, о чём позднее сожалел: он называл расставание с автомобилем одной из своих ошибок.

Пробег - почти 64 тысячи километров. Аукционисты честно признались, что машина нуждается в диагностике, поскольку долго стояла без движения. В 90-е "эмка" была покрашена, но серо-коричневый интерьер остался неизменным. Аутентичность подтверждена документами и подписью Неерпаша, сделанной 15 лет назад. 3,5-литровая рядная "шестёрка" развивает 277 лошадиных сил и 330 Нм, а пятиступенчатая механическая коробка ZF передаёт тягу на заднюю ось.

Прошлым летом на продажу выставили кабриолет, принадлежавший владельцу британской компании.

Дэвид Браун приобрёл фирму в 1947 году: литеры DB, до сих пор используемые в обозначении её автомобилей, намекают именно на его инициалы. Браун получил свою машину в январе 1964-го, а расстался с ней тремя годами позже.

Продавцу кабриолет принадлежал с 1994-го, а в 2014-м был отреставрирован. Ему починили силовой агрегат, подвеску, тормоза и задний мост, перекрасили кузов и перешили салон.

Одному из 123 выпущенных экземпляров достались светло-голубой колер снаружи и тёмно-синяя кожа внутри. Четырёхлитровая рядная "шестёрка" мощностью 282 лошадиные силы сочетается с пятиступенчатой механикой ZF.

Главы компаний ездят не только на автомобилях собственного производства. Например, шесть лет назад создатель Pagani Горацио Пагани получил на фабрике в Маранелло единственный в своём роде суперкар.

F12tdf - это мощное исполнение модели F12berlinetta с 6,3-литровым 780-сильным V12 и "роботом".

Разгон до "сотни" занимает 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 километров в час. Тираж - 799 единиц.

Спецверсию построило отделение Tailor-Made, специализирующееся на разработке уникальных машин. Автомобилю достались особые окраска и колёса, а также памятная табличка внутри.