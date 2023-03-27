Три признака, при которых нужно менять масло раньше срока

Своевременная замена масла всегда была одним из главных условий долгой и беспроблемной "жизни" двигателя. В идеале его нужно менять не по сроку, а тогда, когда оно начинает терять свои смазывающие свойства. Как определить этот момент, рассказал журнал "За рулем", передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Во-первых, сокращают интервал замены масла в тяжелых условиях эксплуатации - тех, которые считаются экстремальными для двигателя. Это могут быть, например, частые поездки с тяжело нагруженным прицепом, буксировки других автомобилей, езда в пробках и на короткие расстояния, эксплуатация в горной местности и тому подобное.

При этом если поездки в экстремальных условиях не являются длительными, то масло в двигателе действительно можно менять не раз в полгода, а раз в год. Если же ориентироваться по пробегу, то стандартный рекомендуемый большинством автопроизводителей интервал - раз в 15 000 километров.

Во-вторых, есть такой показатель, как моточасы. В некоторых автомобилях их считает специальный счетчик (при желании его можно установить и дополнительно), а для самостоятельного вычисления моточасов необходимо умножить среднюю скорость автомобиля на допустимое время эксплуатации масла. Пример: 30 км/ч * 250 часов = 7500 км. Это как раз тот пробег, на котором масло теряет свои свойства.

В-третьих, на необходимость срочной замены масла могут указывать его уровень и цвет. Так, если на протяжении нескольких тысяч километров уровень лубриканта оставался на одном и том же уровне, а затем резко начал снижаться - значит, его точно пора менять.

Что касается цвета, то при некоторых поломках двигателя масло может смешиваться с топливом и антифризом. Попадание последнего можно определить по светло-желтой или белой эмульсии на щупе или внутренней стороне пробки маслозаливной горловины. В таких случаях автовладельцу необходимо срочно устранить неисправность в двигателе и заменить масло.