Автоэксперт назвал простые способы проверки машины на криминал

Если цвет и комплектация, зашифрованные в VIN-номере выставленного на продажу автомобиля, не соответствуют реальности, это является очевидным признаком криминального происхождения машины. Об этом в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков. О манипуляциях свидетельствуют и следы вторичной окраски около VIN-номера, отметил он.

"Расшифровку VIN-номера можно получить у официального дилера, если он еще есть на рынке, или воспользоваться базами данных, в том числе по запчастям, доступными в Интернете. Цвет, комплектацию, тип коробки передач нужно сопоставить с теми, которые есть у реального автомобиля. Также следует сопоставить год выпуска машины и установленных на ней деталей", - как передает Day.Az, об этом рассказал Шелков "Газете.Ru".

По его словам, также необходимо обратить внимание на номер двигателя, поскольку в последнее время угонщики часто оставляют его в исходном состоянии и подделывают только номер кузова.

Следы вторичной окраски в месте нанесения VIN-номера на кузов автомобиля и на прилегающих деталях, в том числе различия в оттенках краски, вкрапления пыли позволяют заподозрить измененную маркировку. По тем же признакам следует проверить и всю маркируемую панель - кузовную деталь, на которую наносится номер, - поскольку злоумышленники часто меняют ее целиком.

"Самостоятельная проверка автомобиля на криминал - дело рискованное, и не всегда может увенчаться успехом, но эти признаки помогают обнаружить откровенные, вопиющие нестыковки", - подытожил Шелков.