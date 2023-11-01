Skoda рассекретила дизайн салона нового Superb

Skoda опубликовала новый тизер, где продемонстрирован салон Superb нового поколения. Автомобиль будет доступен для покупки в кузовах лифтбек и универсал. Публичная премьера автомобиля состоится 2 ноября 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Новинка получит цифровую приборную панель, большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, двухспицевый руль, небольшой контроллер переключения передач. Управлять климат-контролем можно будет с помощью специальных шайб со встроенными экранами. Такое же решение ранее было продемонстрировано на кроссовере Skoda Kodiaq нового поколения.



Также Skoda обещает оснастить новый Superb множеством интеллектуальных помощников. Объем багажника увеличился на 20 л (до 645 л) по сравнению с автомобилем третьего поколения.



Что касается экстерьера Superb четвертого поколения, то машину оборудуют фирменной радиаторной решеткой характерной формы с вертикальными планками, рельефным капотом, новыми воздухозаборниками, фарами с несколькими диодными элементами и L-образными задними фонарями. Коэффициент лобового сопротивления - всего 0,24.

Для Skoda Superb следующей генерации предусмотрено несколько турбомоторов мощностью от 150 до 265 л.с. Помимо бензиновых вариантов, автопроизводитель предоставит возможность выбрать между дизельными и гибридными силовыми установками. В гибридном варианте автомобиль будет способен проезжать до 100 км на одной зарядке благодаря увеличенной до 25,7 кВт⋅ч емкости батареи. Старшие модификации Superb получат систему полного привода.