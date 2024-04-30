BMW вложит миллиарды в Китай

Немецкий автопроизводитель BMW объявил в пятницу о дополнительных инвестициях в размере 20 млрд юаней /около 2,81 млрд долл./ в свою производственную базу в Шэньяне /адм. центр пров. Ляонин, Северо-Восточный Китай/, передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.

В автоконцерне отметили, что инвестиции будут направлены на модернизацию и внедрение технологических инноваций на заводе совместного предприятия BMW Group в Китае - BMW Brilliance Automotive Ltd. /BBA/ в районе Дадун.

"Планируемые инвестиции демонстрируют не только нашу уверенность в долгосрочных перспективах развития китайской экономики, но и в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве с нашими китайскими партнерами", - заявил Оливер Ципсе, председатель правления BMW AG, в своем выступлении.

В 2026 году с конвейера в Шэньяне сойдут первые модели NEUE KLASSE - совершенно новое поколение автомобилей BMW, которые сочетают в себе все инновации компании в области электрификации, цифровизации и экономики замкнутого цикла, отметил Ципсе.

В последние годы BMW наращивает инвестиции в Шэньян. В ноябре 2023 года компания BBA завершила строительство главного корпуса нового завода по производству аккумуляторов, общий объем инвестиций в который составил 10 млрд юаней.

В 2023 году BMW Group поставила на китайский рынок в общей сложности более 820 000 автомобилей марок BMW и MINI.

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