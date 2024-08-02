Tesla подала в суд на производителя зарядок

Американская компания Tesla подала в суд на стартап EVject, который производит зарядные устройства для автомобилей бренда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания Илона Маска направила иск в федеральный суд против стартапа EVject. Фирма производит адаптеры с функцией автоматического извлечения зарядки. В Tesla обвинили EVject в выпуске небезопасных зарядных устройств и потребовали запретить продажи аксессуаров в США.

После завершения зарядки электрокара Tesla его владелец должен выйти из машины, отключить зарядный провод и закрыть лючок на машине. Продукт EVject Escape Connector позволяет прерывать или завершать процесс зарядки, не покидая салон автомобиля - когда владелец электрокара начинает движение, адаптер автоматически отстегивается от зарядной станции.

В EVject заявили, что подобный аксессуар позволит водителю Tesla быстро покидать место зарядки в случае угрозы жизни - например, ограбления или пожара.

По словам представителей Tesla, аксессуар EVject не имеет защиты от перегрева. В ходе тестов специалисты корпорации выяснили, что при зарядке поверхность адаптеров может нагреваться до 100 градусов. В иске говорится, что из-за этого может загореться как электрокар, так и зарядная станция Supercharger.

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