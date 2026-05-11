Опубликованы данные кроссовера китайско-британской марки Freelander

Китайская Chery и британская JLR раскрыли характеристики модели Freelander 8.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, отныне Freelander является отдельным премиум-бренд, а не популярной массовой моделью Land Rover.

За перерождением модели в марку стоят концерн Chery и китайская "дочка" Jaguar Land Rover. Первенцем нового семейства стал кроссовер Freelander 8, характеристики которого оказались известны только после премьеры (сам дебют состоялся 27 апреля, но тогда данные не раскрывались).

Министерство промышленности КНР сообщает, что длина Freelander 8 составляет 5185 мм, ширина - 2050 мм, а высота - 1898 мм. Размер колесной базы - 3040 мм.

Салон имеет трехрядную компоновку, а вместимость кузова составляет шесть человек. Внедорожник способен тянуть прицеп, оборудованный тормозной системой, массой до 2000 кг.

Гибридная модификация укомплектована 1,5-литровым бензиновым турбомотором отдачей 156 л.с. Производитель двигателя не уточняется, но можно предположить, что ДВС взят из линейки Chery.

В основе Freelander 8 лежит собственная платформа iMAX, позволяющая создавать не только подключаемые гибриды, но также чистые электромобили.