Hülyanın məşhur 18+ səhnəsi 26 il sonra yenidən canlandırıldı - FOTOLAR

Hülya Avşarın çəkildiyi intim səhnələrdən biri 26 il sonra yenidən canlandırılıb.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, 26 il əvvəl Hülya Avşarın masturbasiya edərkən çəkilən kadrları bu il yenidən səhnələşdirilib.

1993-cü ildə çəkilən "Berlin In Berlin" filmi illərlə danışılmışdı. Həmin kinonu çəkən rejissorun oğlu Rafel Cemo Çetin 26 il sonra "New York In New York" kinosunu çəkib.

Yeni filmdə Dilbər obrazını Mine Kılıç canlandırıb. O, yataq otağında kamera qarşısında masturbasiya edib.

