Dünya şöhrətli amerikalı müğənni Eddi Mani 70 yaşında dünyasını dəyişib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, "Baby Hold On," "Two Tickets to Paradise," "Shakin'" və "Take Me Home Tonight" mahnıları ilə tanınan sənətçi səhər saatlarında vəfat edib. Bu barədə Maninin ailəsi bildirib.

Qeyd edək ki, Eddi Mani uzun müddətdir qida borusu xərçəngindən əziyyət çəkirdi.

