Məşhur aktrisa Romi Ualzall vəfat edib.

BiG.AZ Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, 57 yaşlı sənətçi Los-Ancelesdə dünyasını dəyişib. Onun ölümünə səbəb infarkt keçirməsi olub.

Qeyd edək ki, aktrisanın üç övladı var. "Man of The People", "Civil Wars" və "Murder One" kimi filmlərdə rol alıb.