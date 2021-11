Məşhur ulduzun həyatı ekranlaşdırılacaq

Məşhur müğənni, bəstəkar, aktrisa Alanis Morisettenin həyatı ekranlaşdırılacaq.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Relatable" adlı layihə komediya serialı olacaq. Alanisin 40 yaşlarında yaşadığı həyatı ekrana gətiriləcək.

Qeyd edək ki, ifaçı 2000-ci illərdə "Ironic", "You Learn", "You Oughta Know" kimi mahnıları ilə tanınıb.