Azərbaycanın ən gözəl qızı və ən yaraşıqlı oğlanı seçildi

Ötən gün Bakıda "Best Model of Azerbaijan" müsabiqəsinin finalı keçirilib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bəylər arasında qalib Xəqani Hüseynov, xanımlar arasında isə qalib Aydan Yeşildağ olub.

Hər iki qalib Azərbaycanı "The Best Model Of The World" müsabiqəsində təmsil edəcək.