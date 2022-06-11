Binnur Kaya yeni serialda
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Sonuncu dəfə "Kırmızı oda" serialında baş rolu canlandıran aktrisa Binnur Kayanın yeni layihəsi bəlli olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "Necati başkadır" adlı serialda rol alacaq.

12 bölümdən ibarət olan ekran işi "YouTube"da yayımlanacaq. Serialda İbrahim Büyükakla Oğuzhan Koç da yer alır.