https://news.day.az/azerinews/1469479.html Binnur Kaya yeni serialda
Binnur Kaya yeni serialda
Sonuncu dəfə "Kırmızı oda" serialında baş rolu canlandıran aktrisa Binnur Kayanın yeni layihəsi bəlli olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "Necati başkadır" adlı serialda rol alacaq.
12 bölümdən ibarət olan ekran işi "YouTube"da yayımlanacaq. Serialda İbrahim Büyükakla Oğuzhan Koç da yer alır.
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