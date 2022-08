Bu gün Azərbaycan idmançıları İslamiadada 11 yarış növündə çıxış edəcəklər

Bu gün Azərbaycan idmançıları V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 11 yarış növündə mübarizə aparacaqlar.

Trend xəbər verir ki, bunlar ştanq qaldırma, həndbol, voleybol, basketbol (3x3), bədii gimnastika, aerobika gimnastikası, stend atıcılığı, stolüstü tennis, qılıncoynatma, üzgüçülük və futboldur.

The V Islamic Solidarity Games are taking place in Konya, Türkiye, from August 9 through August 18.

In total, athletes from 56 countries of the Organization of Islamic Cooperation are participating in the games. The competitions are held at 14 venues in Konya. According to the results of the competitions, 355 medals will be awarded to athletes.