Şarl Perronun "Qırmızı Papaq" nağılı əsasında tamaşa nümayiş olunacaq

Dövlət Uşaq Filarmoniyasında Şarl Perronun "Qırmızı Papaq" nağılı əsasında tamaşa nümayiş olunacaq.

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasında Şarl Perronun "Qırmızı Papaq" nağılı əsasında tamaşa nümayiş olunacaq.

7 fevral 2025-ci il saat 19:00 - da Dövlət Uşaq Filarmoniyası balaca teatrsevərlər üçün "Qırmızı Papaq" tamaşasını səhnələşdirəcək. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Ağasəlim Feyzullayev, rəssam Səriyyə Teymurovadır.

 

Biletlər https://iticket.az/events/kids/little-red-riding-hood-ushf/140750

İnformasiya dəstəyi -  Trend.Az, Day.Az, Milli.Az