Google отказалась добавлять проверку фактов
Google отказалась добавлять проверку фактов в результаты поисковой выдачи и видеоролики на YouTube, несмотря на требования нового закона Европейского союза.
Об этом компания заявила в письме европейским чиновникам, сообщает Day.Az со ссылкой на Axios.
Отмечается, что Google никогда не включала проверку фактов в свою практику модерации контента и не планирует менять эту политику. В письме к заместителю генерального директора Европейской комиссии по сети коммуникаций, контенту и технологиям Ренате Николай, президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что интеграция проверки фактов, требуемая новым Кодексом правил Комиссии по борьбе с дезинформацией, не подходит и неэффективна для услуг корпорации.
Google не будет брать на себя обязательства по внедрению такой системы, подчеркнул Уокер. При этом законодательство Европейского союза требует, чтобы результаты проверки фактов отображались в поисковой выдаче Google Search и видео на YouTube.
По мнению Уокера, текущая система модерации контента в корпорации работает эффективно. Он также отметил, что новая функция YouTube, которая позволяет некоторым пользователям добавлять контекстные заметки к видео, обладает большим потенциалом.
Принятый в 2022 году Кодекс правил ЕС по борьбе с дезинформацией включает ряд добровольных обязательств для технологических компаний, включая организацию проверки фактов.
Google продолжит развивать существующие методы модерации контента, направленные на предоставление пользователям дополнительной информации о результатах их поиска с помощью водяных знаков Synth ID и искусственного интеллекта, заверил Уокер.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре