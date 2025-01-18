Google отказалась добавлять проверку фактов в результаты поисковой выдачи и видеоролики на YouTube, несмотря на требования нового закона Европейского союза.

Об этом компания заявила в письме европейским чиновникам, сообщает Day.Az со ссылкой на Axios.

Отмечается, что Google никогда не включала проверку фактов в свою практику модерации контента и не планирует менять эту политику. В письме к заместителю генерального директора Европейской комиссии по сети коммуникаций, контенту и технологиям Ренате Николай, президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что интеграция проверки фактов, требуемая новым Кодексом правил Комиссии по борьбе с дезинформацией, не подходит и неэффективна для услуг корпорации.

Google не будет брать на себя обязательства по внедрению такой системы, подчеркнул Уокер. При этом законодательство Европейского союза требует, чтобы результаты проверки фактов отображались в поисковой выдаче Google Search и видео на YouTube.

По мнению Уокера, текущая система модерации контента в корпорации работает эффективно. Он также отметил, что новая функция YouTube, которая позволяет некоторым пользователям добавлять контекстные заметки к видео, обладает большим потенциалом.

Принятый в 2022 году Кодекс правил ЕС по борьбе с дезинформацией включает ряд добровольных обязательств для технологических компаний, включая организацию проверки фактов.

Google продолжит развивать существующие методы модерации контента, направленные на предоставление пользователям дополнительной информации о результатах их поиска с помощью водяных знаков Synth ID и искусственного интеллекта, заверил Уокер.