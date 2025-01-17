Трамп оценил телефонный разговор с Си Цзиньпином

Избранный президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил надежду, что Вашингтон и Пекин в ближайшее время вместе решат многие проблемы.

Как передает Day.Az, об этом будущий американский лидер поделился на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Я только что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас. Мы обсудили вопросы торгового баланса, фентанила, TikTok и многие другие темы. Председатель Си и я сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным", - написал Трамп в публикации.