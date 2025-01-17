https://news.day.az/world/1723710.html Турция не в безопасности, пока в Сирии есть террористы - Эрдоган Турция не может чувствовать себя в полной безопасности, пока в Сирии есть террористы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Кайсери. Он отметил, что цель Турции - полностью очистить Сирию от террористов.
Турция не в безопасности, пока в Сирии есть террористы - Эрдоган
Турция не может чувствовать себя в полной безопасности, пока в Сирии есть террористы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Кайсери.
Он отметил, что цель Турции - полностью очистить Сирию от террористов.
Глава государства также подчеркнул, что это произойдет мирным или принудительным путем: "Сирийский народ уверенно продвигается к формированию новой власти, которая сама определит свое будущее".
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