Турция не в безопасности, пока в Сирии есть террористы

Турция не может чувствовать себя в полной безопасности, пока в Сирии есть террористы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Кайсери.

Он отметил, что цель Турции - полностью очистить Сирию от террористов.

Глава государства также подчеркнул, что это произойдет мирным или принудительным путем: "Сирийский народ уверенно продвигается к формированию новой власти, которая сама определит свое будущее".