https://news.day.az/society/1723715.html Мощный взрыв в Абшеронском районе - есть пострадавшие - ВИДЕО В результате взрыва в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района пострадали пять человек. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Согласно информации, на горячую линию "112" МЧС поступил вызов о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района.
Мощный взрыв в Абшеронском районе - есть пострадавшие - ВИДЕО
В результате взрыва в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района пострадали пять человек.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, на горячую линию "112" МЧС поступил вызов о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района. На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
Сообщается, что в результате взрыва 5 человек, включая 2 детей, получили травмы.
Сотрудники ведомства приняли соответствующие меры безопасности.
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