Мощный взрыв в Абшеронском районе

В результате взрыва в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района пострадали пять человек.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на горячую линию "112" МЧС поступил вызов о взрыве в частном жилом доме в поселке Нубар Абшеронского района. На место происшествия немедленно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Сообщается, что в результате взрыва 5 человек, включая 2 детей, получили травмы.

Сотрудники ведомства приняли соответствующие меры безопасности.