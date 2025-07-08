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O da "Arka sokaklar"da rol alacaq - FOTO

Türkiyənin ən uzun ömürlü seriallarından olan "Arka sokaklar"a yeni sima qatılacaq. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, son iş yeri "Teşkilat" serialı olan aktyor Sarp Levendoğlu da ekran işində obraz canlandıracaq.