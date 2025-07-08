https://news.day.az/azerinews/1766267.html O da "Arka sokaklar"da rol alacaq - FOTO Türkiyənin ən uzun ömürlü seriallarından olan "Arka sokaklar"a yeni sima qatılacaq. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, son iş yeri "Teşkilat" serialı olan aktyor Sarp Levendoğlu da ekran işində obraz canlandıracaq.
O da "Arka sokaklar"da rol alacaq - FOTO
Türkiyənin ən uzun ömürlü seriallarından olan "Arka sokaklar"a yeni sima qatılacaq.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, son iş yeri "Teşkilat" serialı olan aktyor Sarp Levendoğlu da ekran işində obraz canlandıracaq.
Bildirək ki, "Arka sokaklar"da əsas rolları Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu paylaşırlar.
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