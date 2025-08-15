https://news.day.az/azerinews/1774179.html Trampın ikinci prezidentliyində 1,6 milyon qeyri-qanuni miqrant ABŞ-ni tərk edib Donald Trampın ikinci prezidentlik müddətinin başlanmasından bəri təxminən 1,6 milyon qeyri-qanuni miqrant ABŞ-ni tərk edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem açıqlama verib.
Trampın ikinci prezidentliyində 1,6 milyon qeyri-qanuni miqrant ABŞ-ni tərk edib
Donald Trampın ikinci prezidentlik müddətinin başlanmasından bəri təxminən 1,6 milyon qeyri-qanuni miqrant ABŞ-ni tərk edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem açıqlama verib.
Onun sözlərinə görə, 200 gündən az bir müddətdə qeyri-qanuni miqrantların bu miqdarda ölkədən çıxması böyük göstəricidir.
Noem həmçinin vurğulayıb ki, bu proses ABŞ-da təhsil və səhiyyə müəssisələrinə düşən yükü azaldıb, vətəndaşlar üçün iş imkanlarını qoruyub saxlayıb və küçələrin daha təhlükəsiz olmasına töhfə verib.
