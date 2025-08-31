https://news.day.az/azerinews/1777283.html Azərbaycanın 3x3 basketbol yığması Qadın Seriyasının final mərhələsində Azərbaycanın 3x3 basketbol yığması Qadın Seriyasında 2025-ci il mövsümünün final mərhələsində iştirak edəcək. Basketbol Federasiyasından AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, həlledici mərhələ sentyabrın 13-14-də Çinin Şanxay şəhərində keçiriləcək.
Final mərhələsində mövsümün reytinq xallarına əsasən, ən yaxşı nəticə göstərmiş yeddi komanda ilə yanaşı, ev sahibi Çin yığması da mübarizə aparacaq.
