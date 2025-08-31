https://news.day.az/azerinews/1777351.html “Çocuklar duymasın”ın aktrisası VƏFAT ETDİ - FOTO Türkiyəli məşhur aktrisası Anta Toros dünyasını dəyişib. Milli.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, 77 yaşında vəfat edib. Anta Toros "Adını Feriha koydum", "Çocuklar duymasın", "Adanalı" kimi məşhur seriallarda obrazlara həyat verib.
“Çocuklar duymasın”ın aktrisası VƏFAT ETDİ - FOTO
Türkiyəli məşhur aktrisası Anta Toros dünyasını dəyişib.
Milli.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, 77 yaşında vəfat edib.
Anta Toros "Adını Feriha koydum", "Çocuklar duymasın", "Adanalı" kimi məşhur seriallarda obrazlara həyat verib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре