“Çocuklar duymasın”ın aktrisası

Türkiyəli məşhur aktrisası Anta Toros dünyasını dəyişib.

Milli.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o, 77 yaşında vəfat edib.

Anta Toros  "Adını Feriha koydum", "Çocuklar duymasın", "Adanalı" kimi məşhur seriallarda obrazlara həyat verib.