Qardaşı şəhid olandan sonra sənətdən gedən Xana hazırda nə işlə məşğuldur?
Bir zamanlar Rəsul Abbasov ilə oxuduğu duetlərlə böyük izləyici kütləsi toplayan bloger və ifaçı Xananın (Xanım Babyeva) hazırda nə işlə məşğul olduğu böyük maraq doğurur.
Day.Az AZXEBER.COM-a istinadən xəbər verir ki, Xana kimi məşhurlaşan Xanım Babayeva hazırda kosmetoloq kimi fəaliyyət göstərir. O Bakının mərkəzi rayonlarının birində çalışır.
Xatırladaq ki, Xana Azərbaycan sosial media mühitində bir zamanlar kifayət qədər tanınan simalardan biri olub. Onun Rəsul Abbasovla oxuduğu duetlər milyonlarla baxış toplayıb və geniş kütlənin marağına səbəb olmuşdu.
Lakin 2020-ci ildə baş vermiş 44 günlük Vətən Müharibəsi zamanı qardaşı Əmirxan Babayevin şəhid olması onun həyatında dərin iz qoydu. Ailəvi faciədən sonra Xana sosial mediadan və sənətdən uzaqlaşdı.
