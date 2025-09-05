İsveçdə təyyarə gölə düşüb
Könüllü Aviasiya Korpusunun təlim uçuşunda iştirak edən kiçik şəxsi təyyarə Norrtelye şəhəri yaxınlığındakı Limmaren gölünə düşüb.
Day.Az xəbər verir ki, təyyarə eniş etməli olduğu Roslagen aerodromunun yaxınlığında suyun altında tapılıb. Təyyarədə iki nəfər olub. Onlardan biri təyyarədə tapılıb. İkinci sərnişinin axtarışları davam edir.
Hadisə yerində genişmiqyaslı xilasetmə əməliyyatına başlanılıb, polis, yanğınsöndürmə və xilasetmə xidmətləri, dalğıclar və dənizdə xilasetmə xidməti işləyir.
Könüllü Aviasiya Korpusunun regional ofisinin rəhbəri Per Vinberqin sözlərinə görə, qəza bir neçə təyyarənin iştirak etdiyi təlim uçuşu zamanı baş verib. Qəzanın səbəbləri hələlik məlum deyil. Şahidlərin sözlərinə görə, təyyarə qəzaya uğramazdan əvvəl aerodrom ətrafında bir neçə dəfə dövrə vurub.
