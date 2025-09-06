https://news.day.az/azerinews/1778541.html Oğlu Rəşad Dağlının fotosunu paylaşanlara müraciət etdi - VİDEO Meyxanançı Rəşad Dağlının oğlu öz sosial şəbəkə hesabında müraciət yayıb. Day.Az xəbər verir ki, o, atasının və ailəsinin Rəşad dağlının köhnə görüntülərinin yeni xəbər kimi paylaşılmasından narahatlıq duyduqlarını ifadə edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Oğlu Rəşad Dağlının fotosunu paylaşanlara müraciət etdi - VİDEO
Meyxanançı Rəşad Dağlının oğlu öz sosial şəbəkə hesabında müraciət yayıb.
Day.Az xəbər verir ki, o, atasının və ailəsinin Rəşad dağlının köhnə görüntülərinin yeni xəbər kimi paylaşılmasından narahatlıq duyduqlarını ifadə edib.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре