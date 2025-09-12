Onlar pensiya ala bilməyəcək - RƏSMİ
Azərbaycanda pensiya almaq üçün müəyyən şərtlər var. Bu tələbləri yerinə yetirməyən şəxslər pensiya hüququ qazana bilmir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı DSMF-in pensiya təminatı departamentinin müdiri Eyvaz İsmayılov bildirib ki, əmək stajı, yaş həddi və sosial sığorta ödənişləri əsas meyarlardandır:
"Pensiya kapitalı üçün minumum hədd olmayan hallar da var. Məsələn hərbi xidmətdə əlil olan şəxslər kapital məbləğindən asılı olmayaraq pensiya hüququ əldə edə bilər. 1 ay işləsə də, ona qanunvericiliyə əsasən, pensiya təyinatı aparılır. Kapital yalnız pensiya məbləğinin hesablanmasında rol oynayır.
Əmək pensiyasının təyin olunması üçün isə vətəndaşın gərək əmək fəaliyyəti olmalıdır. Əmək pensiyasının təyin olunması üçün 25 il iş stajı olmalıdır".
Onun sözlərinə görə, qanunvericilikdə 25 il tələbi var. 2006-ci ilə qədər sistemdə elektron olmadığı üçün onlara 25 il hədiyyə edilir, lakin 2006-ci ildən sonra isə faktiki götürülür. Bu il 65 yaşında çıxanlara 25 il hədiyyə edilir, növbəti il 24 il nəzərdə tutulur. Çünki, əmək qabiliyyəti azaldılaraq gəlir".
O qeyd edib ki, istər sahibkar olsun, istər işçi o, əgər sığorta haqqı ödəyibsə, pensiyaya çıxa bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре