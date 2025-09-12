https://news.day.az/azerinews/1780000.html İlk dəfə efirdə birgə görüntüləndilər: ərindən xanəndəyə sevgi dolu SÖZLƏR - VİDEO Tanınmış xanəndə Güllü Muradova efirlərin birində ilk dəfə həyat yoldaşı ilə görüntülənib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı Nanə Ağamalıyevanın dəvəti ilə studiyaya gələn müğənninin əri xanımına sevgi dolu sözlərlə eşqini etiraf edib. "Səsində bütün mahnıları gözəldir. Nə yaxşı qurban olduğum bizi bir araya gətirib.
