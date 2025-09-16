“Beynəlxalq müqavilələr haqqında” yeni qanun layihəsi hazırlanır

Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsində öz əksini tapıb.