"Beynəlxalq müqavilələr haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanır "Beynəlxalq müqavilələr haqqında" yeni qanun layihəsi hazırlanacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin 2025-ci ilin payız sessiyası üçün iş planının layihəsində öz əksini tapıb.
