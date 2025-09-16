https://news.day.az/azerinews/1780830.html Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti ilə təkbətək görüşü olub - FOTO Sentyabrın 16-da Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan ilə təkbətək görüşü olub. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
